Zeker acht mensen zijn vrijdagavond (lokale tijd) om het leven gekomen bij gedrang op een festival in Houston (Texas) waar de Amerikaanse rapper Travis Scott optrad. Daarnaast zijn zeventien mensen gewond overgebracht naar een ziekenhuis. Elf van hen zouden een hartstilstand hebben gehad, meldt persbureau AP.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat een grote groep bezoekers rond 21.15 uur (lokale tijd) elkaar verdrukte op weg naar en vooraan bij het podium. "Het gebeurde allemaal heel plotseling. Het leek wel alsof het binnen een paar minuten gebeurde" , aldus politieofficier Larry Satterwhite. "Ineens lagen er mensen op de grond, met een hartstilstand of andere medische problemen."

Eerder op de dag hadden fans al de toegangshekken van het terrein bestormd, om binnen te komen. Dat leidde toen niet tot gewonden, wel verrichte de politie aanhoudingen.

Nog meer gewonden op festivalterrein behandeld

Wat de exacte doodsoorzaak van de acht doden is, moet nog onderzocht worden. Naast de zeventien gewonden die naar het ziekenhuis zijn overgebracht, zijn er nog veel andere gewonden op het festivalterrein behandeld.

Volgens The Houston Chronicle stopte Scott zijn optreden meermaals toen hij bezoekers in medische nood voor het podium zag. Hij liet beveiligers vragen hoe het met ze ging en ze naar een rustigere plek brengen.

Scott organiseerde festival zelf

Het incident vond plaats op de openingsavond van het tweedaagse muziekfestival Astroworld, georganiseerd door de 29-jarige Scott. Er zouden vrijdagavond 50.000 mensen bij het evenement aanwezig zijn, meldt persbureau Reuters. De rest van het festival is afgelast.

Het is het derde grote festival van Scott dat hij in zijn geboorteplaats organiseert en het eerste sinds de coronapandemie vorig jaar losbrak. Scott vernoemde het festival naar een pretpark dat in dezelfde buurt als het NRG-stadion stond en in 2005 de deuren sloot.

De internationaal befaamde rapper werkte de afgelopen jaren onder meer samen met Justin Bieber, Ye (voorheen Kanye West) en Drake. Hij kreeg een dochtertje met zijn inmiddels ex-partner Kylie Jenner, zakenvrouw en realityster uit de Kardashian-familie.

Al vaker festivalbezoekers overleden in gedrang

Hoewel het zeer zelden gebeurt, is het niet voor het eerst dat bezoekers van een muziekevenement gewond raken of omkomen in het gedrang.

Zo kwamen op 30 juni 2000 negen jonge mannen om het leven bij een optreden van de Amerikaanse band Pearl Jam op het Deense festival Roskilde. Een massa van 50.000 festivalbezoekers drong toen richting het podium, terwijl mensen die helemaal vooraan stonden weggleden op de modderige grond.

Ook bij concerten van David Cassidy in 1974 (in het White City Stadium in Londen) en The Who in 1979 (in het Riverfront Coliseum in Cincinnati) kwamen mensen om door verdrukking.