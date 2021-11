Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen bij gedrang op een festival in de Texaanse stad Houston waar de Amerikaanse rapper Travis Scott optrad. Daarnaast zijn er zeventien mensen gewond overgebracht naar een ziekenhuis. Elf van hen zouden een hartstilstand hebben gehad, meldt persbureau AP.

Een groot aantal bezoekers bestormde vrijdagavond rond 21.15 uur (lokale tijd) de ingang en omheiningen van het NRG-stadion, waar het evenement plaatsvond. De politie probeerde de aanstormende fans te stroppen en heeft ook aanhoudingen verricht.

Bij het gedrang zijn acht mensen om het leven gekomen. Wat hun exacte doodsoorzaak is, moet nog onderzocht worden. Daarnaast zijn zeker zeventien gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Veel andere gewonden werden op het festivalterrein behandeld.

Het incident vond plaats op de openingsavond van het tweedaagse muziekfestival Astroworld, dat georganiseerd wordt door de populaire Amerikaanse rapper Travis Scott. Scott zou ten tijde van het incident zelf optreden.

Er zouden vrijdagavond 50.000 mensen bij het evenement aanwezig zijn, meldt persbureau Reuters. De rest van het festival is afgelast.

Het is het derde grote festival van Travis Scott dat hij in zijn geboorteplaats houdt en het eerste sinds de coronapandemie losbrak vorig jaar. Scott noemde het festival naar een pretpark in Houston dat in dezelfde buurt als het stadion was en in 2005 de deuren sloot.