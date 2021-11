In Londen zijn vrijdagavond acht politieagenten gewond geraakt toen de viering van de jaarlijkse Bonfire Night in rellen ontaardde. Twaalf mensen zijn aangehouden, meldt de politie.

De viering vlak bij het parlementsgebouw werd dit jaar gecombineerd met een protestmars tegen de coronamaatregelen van de Britse regering en was aangekondigd als de Million Mask March.

Bonfire Night, ook wel Guy Fawkes Night genoemd, herinnert aan een mislukte poging op 5 november 1605 om het parlement op te blazen en wordt traditioneel gevierd met vreugdevuren en vuurwerk. Deelnemers aan de manifestaties dragen maskers van Guy Fawkes, het vermeende brein achter de aanslag. Bij de optochten worden vaak poppen in brand gestoken. In Londen ging vrijdagavond een pop van de Britse premier Boris Johnson in vlammen op.

Volgens de politie werd zij gedwongen om in te grijpen, omdat veel vuurwerk te dicht bij mensen werd afgestoken en een gevaarlijke situatie ontstond.