Britse parlementsleden willen dat er een grootschalig onderzoek komt naar hoe het heeft kunnen gebeuren dat in een periode van twaalf jaar tachtig en misschien wel meer lijken seksueel zijn misbruikt in ziekenhuizen. Elektricien David Fuller gaf deze week het misbruik en twee moorden op patiënten in 1987 toe.

Het lokale parlementslid Greg Clark noemt de onthulling schokkend. "We moeten er nu voor zorgen dat dit nooit weer kan gebeuren."

Er is al een groot onderzoek ingesteld naar de twee ziekenhuizen waar de misdaden plaatsvonden, maar Clark wil dat het groter wordt aangepakt. "Dit is nog nooit eerder vertoond", zei hij tegen de BBC.

"De schaal waarop het misbruik heeft plaatsgevonden roept een belangrijke vraag op over de beveiliging van mortuaria in ziekenhuizen door het hele land. Een van de twee ziekenhuizen is enorm modern met goede beveiliging. Als het daar kan gebeuren, dan kan het overal gebeuren."

'Mogelijk honderden lijken misbruikt'

Fuller werkte tussen 1989 en 2011 als elektricien in twee ziekenhuizen in de regio Kent. Nadat de ziekenhuizen dichtgingen, ging hij in een ziekenhuis in Pembury aan de slag. Daar ging het misbruik door tot hij werd opgepakt.

De man zei dat hij bijna al het misbruik heeft gefilmd. Bij hem thuis zijn miljoenen foto's en video's van het misbruik tussen 2008 en 2020 gevonden. Hij bekende tot bijna honderd lijken te hebben misbruikt. Berichten in Britse media hebben het zelfs over honderden lijken.

Familieleden van de overledenen worden bijgestaan door de politie.