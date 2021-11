Oostenrijk laat vanaf maandag alleen gevaccineerden en herstelde coronapatiënten toe tot onder meer cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. De Duitse deelstaat Saksen doet ongeveer hetzelfde.

In Saksen zijn horeca en overdekte evenementen vanaf maandag verboden terrein voor mensen die niet volledig zijn ingeënt of niet recent hersteld zijn van het coronavirus. Een negatieve coronatest is in Oostenrijk en Saksen dus niet meer afdoende.

De zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) wordt genomen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Oostenrijk registreerde vrijdag 9.388 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna net zoveel als het recordaantal besmettingen van 9.586 ongeveer een jaar geleden. "De bezettingsgraad op de intensive cares stijgt veel sneller dan verwacht", zei kanselier Alexander Schallenberg van de conservatieve ÖVP. "Het is onze verantwoordelijkheid om de mensen in ons land te beschermen."

'We hebben geen beschermende muur'

De Saksische minister van Intergratie Petra Köpping zei op een persconferentie dat het nou eenmaal nodig is om het aantal besmettingen terug te dringen. "We zijn er niet in geslaagd de afgelopen maanden een beschermende muur van gevaccineerde mensen op te bouwen."

De enige uitzonderingen in Saksen worden gemaakt voor kinderen en mensen die om medische redenen de inenting niet kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn tegen een stof in het vaccin.

Strengste regels van Duitsland

Het zijn de strengste regels in Duitsland om verspreiding van het coronavirus te beperken. In het zuidelijke Beieren worden deze regels alleen van kracht voor een aantal evenementen. De Duitse ministers van Gezondheid maakten vrijdag nog bekend dat er geen ingrijpende maatregelen worden ingevoerd op landelijke schaal. Daar wordt vooral ingezet op het sneller vaccineren van mensen.

Saksen, grenzend aan Polen en Tsjechië, is op dit moment een van de deelstaten met de meeste besmettingen. De vaccinatiegraad ligt er met 57 procent erg laag. Het nationale gemiddelde in Duitsland is 67 procent.