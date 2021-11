De Duitse en Nederlandse politie hebben ruim 120.000 kilo vuurwerk aangetroffen in bunkers in Rheine, een Duitse stad net over de Nederlandse grens. Het vuurwerk was vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt.

Het gaat om bijna evenveel vuurwerk als de Nederlandse politie in heel 2020 in beslag heeft genomen. De vondst was onderdeel van een groot internationaal onderzoek naar illegale handel in professioneel vuurwerk.

De politie noemt de manier waarop tussenhandelaren vuurwerk vanaf de bunkers vervoerden levensgevaarlijk. Zij hebben de richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen namelijk niet nageleefd.

Veel vuurwerk dat illegaal op de Nederlandse markt wordt aangeboden, ligt opgeslagen in grensgebieden met België en Duitsland. Daar bevinden zich oude NAVO-munitiebunkers, die in gebruik zijn als opslag voor onder meer vuurwerk. Dat gebeurt soms legaal, maar soms ook illegaal. Zo vindt er soms onderhuur plaats aan mensen die niet bevoegd zijn deze soorten vuurwerk te bezitten en te verkopen aan consumenten.

De illegale bunkers dienen als een soort afhaalpunt voor de tussenhandelaren, die daarbij gebruikmaken van gehuurde busjes en personenauto's. Zeker wanneer er sprake is van transport van de zwaarste soorten vuurwerk zijn die daarvoor niet geschikt.

Door de inbeslagname zegt de politie, die samenwerkte met onder meer de Duitse autoriteiten, "een deel van de handelsvoorraad die was bestemd voor de Nederlandse particuliere markt" te hebben "weggehaald". Vorig jaar werd ook al in een internationaal onderzoek zeker vijftig ton professioneel vuurwerk in beslag genomen. Toen waren er aanhoudingen in Delfzijl.

In deze zaak worden aanhoudingen niet uitgesloten.