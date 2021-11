De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC heeft donderdag het slechtste resultaat bij verkiezingen behaald sinds het einde van de apartheid in 1990, toen Nelson Mandela na 27 jaar uit de gevangenis vrijkwam. Na het tellen van de stemmen bij de 23.000 stembureaus blijkt dat het Afrikaans Nationaal Congres steun krijgt van 46 procent van de opgekomen kiezers bij de lokale verkiezingen.

Woede over corruptie en armzalige overheidsdiensten ligt volgens waarnemers ten grondslag aan de historische nederlaag.

Het enthousiasme voor het door president Cyril Ramaphosa geleide ANC loopt al langer terug. Bij de vorige lokale verkiezingen in 2016 kreeg de partij nog 54 procent van de stemmen, en de editie daarvoor 62 procent. In Johannesburg, de economisch belangrijkste stad, haalde de partij ruim een op de drie stemmen, terwijl dat vijf jaar geleden nog bijna 45 procent was.

Rivaliserende partijen slagen er nog niet in te profiteren van de onvrede over het ANC. Zo wordt de Democratische Alliantie (DA) nog altijd gezien als een partij voor de witte minderheid. En de marxisten van de EFF spreken geen grote groepen aan vanwege het radicale karakter en de soms gewelddadige retoriek. DA komt uit op 22 procent, 6 procentpunt minder dan vijf jaar terug, en de EFF op ruim 10 procent.

Weinig animo voor de verkiezingen

De opkomst was volgens voorlopige cijfers 47 procent, een laagterecord. In 2016 bracht 58 procent een stem uit. Hoewel corona mogelijk een rol heeft gespeeld, erkenden funtionarissen van het ANC al dat de kiezers de partij in toenemende mate de rug toekeren.

De partij wordt al tijden achtervolgd door corruptieschandalen en onvrede over het niet nakomen van beloften over betere wegen en water- en energievoorziening. "Mensen zijn teleurgesteld in het ANC", concludeerde ondersecretaris-generaal Jessie Duarte.

Als de resultaten zich herhalen bij de landelijke verkiezingen van 2024, wordt het ANC mogelijk gedwongen coalitiepartners te zoeken om te kunnen blijven regeren. Bij de laatste stembusgang in 2019 kreeg de partij ruim 57 procent van de stemmen.