Ongeveer vijfduizend mensen in het Duitse Stuttgart moeten vrijdag hun huizen verlaten omdat in de wijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden.

Vrijdagochtend wordt de bom onschadelijk gemaakt, melden lokale media. Iedereen in het centrum van de wijk Zuffenhausen moet zijn of haar huis voor 6.00 uur hebben verlaten.

De gemeente heeft de plaatselijke sporthal ingericht als noodaccommodatie. "Let wel goed op de coronamaatregelen, daar wordt streng op gecontroleerd", meldt de gemeente Stuttgart.

Het projectiel werd donderdag ontdekt bij voorbereidende werkzaamheden voor een bouwproject in de Stuppacher Strasse. De gemeente besloot daarop om tot een evacuatie over te gaan.

De binnenstad zal tijdens de ontmanteling van de bom onbereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het is niet duidelijk hoelang het gaat duren.