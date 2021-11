Een jaar geleden laaide het conflict in de Noord-Ethiopische provincie Tigray op. De nationale regering van premier Abiy Ahmed strijdt daar tegen het lokale bestuur, het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Dinsdag werd de noodtoestand uitgeroepen in Ethiopië, omdat het TPLF steeds meer gebied in handen krijgt en van plan is richting de hoofdstad Addis Abeba te trekken. Hoe is de situatie in Ethiopië op dit moment?

"We zullen onze vijand begraven met ons bloed en onze botten", zei premier Ahmed, die in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede won, woensdag in een toespraak op het militaire hoofdkwartier in de hoofdstad Addis Abeba.

Een jaar geleden laaide het conflict in Tigray op toen het leger het gebied binnenviel om er de macht van de regering te herstellen, nadat het TPLF had laten weten de nationale regering niet langer te erkennen.

Het TPLF had premier Ahmed beschuldigd van het centraliseren van de macht ten koste van de lokale regio's in Ethiopië. Het beleid van Ahmed is erop gericht meer eenheid in het land te creëren door verschillende besturen samen te voegen in een landelijk bestuur. Dit beleid heeft echter geleid tot meer spanningen tussen verschillende etnische groepen in het land.

Hulpverlening 'druppel op hete plaat'

Inmiddels heeft het conflict duizenden mensen het leven gekost, zijn ruim twee miljoen mensen op de vlucht geslagen en dreigt hongersnood voor 400.000 mensen in Tigray.

Het werk van hulporganisaties wordt echter bemoeilijkt door het geweld. Zo moest Artsen zonder Grenzen (AzG) in juli stoppen met hulpverlening in delen van Tigray na de moord op drie hulpverleners. Oxfam Novib beschrijft zijn hulpverlening als "een druppel op een hete plaat".

Noodtoestand geeft autoriteiten meer bevoegdheden

Terwijl de gevechten zijn overgeslagen naar twee aangrenzende regio's, krijgt het TPLF steeds meer gebied in handen in het noorden van Ethiopië en dreigen de rebellen richting Addis Abeba te trekken, zo'n 380 kilometer zuidelijker. Premier Ahmed spoorde inwoners van de hoofdstad ertoe aan zelf de wapens op te pakken om hun buurten te verdedigen tegen het TPLF.

Dinsdag werd de noodtoestand uitgeroepen in Ethiopië. Dit stelt de autoriteiten in staat om willekeurig iemand te arresteren op verdenking van samenwerking met een terreurgroep. In mei wees de regering het TPLF aan als terreurorganisatie.

Uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de Verenigde Naties en Ethiopië blijkt dat zowel de nationale regering als het TPLF zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden, waaronder luchtaanvallen met burgerdoden tot gevolg en massaexecuties.

Op dinsdag kondigde de Amerikaanse president Joe Biden extra sancties tegen Ethiopië aan vanwege mensenrechtenschendingen in Tigray. De Ethiopische regering zei daarnaar onderzoek te zullen doen.