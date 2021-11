Gezondheidsorganisatie WHO heeft het coronavaccin van het Indiase bedrijf Bharat Biotech goedkeuring gegeven. De noodtoelating maakt de weg vrij voor de aanvaarding van het Covaxin-vaccin in andere landen. De wetenschappelijke adviseurs van de WHO hebben vastgesteld dat het vaccin van Indiase bodem voldoet aan de vereisten en dat de voordelen ervan opwegen tegen de risico's.

Het vaccin wordt in twee doses toegediend aan mensen van achttien jaar en ouder. Covaxin is het zevende vaccin dat de WHO goedkeurt. De vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson kregen eerder al groen licht, naast die van de Chinese fabrikanten Sinovac Biotech en Sinopharm.

De goedkeuring betekent goed nieuws voor reizende Indiërs. Australië en Oman hebben al gezegd Covaxin te erkennen als een geldig vaccin. Dat geldt naar verwachting ook voor de VS. Landen als Iran en Brazilië gebruiken Covaxin ook.

India startte de vaccinatiecampagne begin dit jaar. De bevolking wordt gratis ingeënt met Covaxin, het door door AstraZeneca en Oxford University ontwikkelde Covishield en het Russische Spoetnik V-vaccin. Er zijn inmiddels meer dan een miljard prikken gezet.