De Belgische federale politie heeft woensdagochtend huiszoekingen gedaan in drie militaire kazernes en acht woningen, melden verschillende media in België.

Het onderzoek maakt deel uit van een groot onderzoek naar rechts-extremisme binnen Defensie. Dat is opgezet naar aanleiding van de zaak rond de Belgische beroepsmilitair Jürgen C. die eerder dit jaar zware wapens uit een kazerne stal en virologen en de overheid bedreigde.

De onderzochte kazernes liggen in Heverlee, Sint-Truiden en Florennes. Er zouden geen arrestaties zijn verricht, maar wel werden onder meer computers en gsm's in beslag genomen.

C. kwam in het voorjaar in het nieuws nadat hij zware wapens had gestolen uit de kazerne van Leopoldsburg, en was wekenlang spoorloos. Al snel werd duidelijk dat hij er extreemrechtse opvattingen op nahield. C. had het vooral voorzien op de ook in Nederland bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst, die daarom wekenlang met zijn gezin ondergedoken zat in een safehouse.

Op de voortvluchtige C. werd wekenlang vruchteloos een klopjacht gevoerd. Zijn lichaam werd uiteindelijk eind juni gevonden in een bos in het Nationaal Park Hoge Kempen. Hij zou zich al weken daarvoor van het leven hebben beroofd.

Defensie zou de screenings van militairen inmiddels hebben aangescherpt. Verantwoordelijk minister Ludivine Dedonder wil extreemrechtse militairen uit het leger laten zetten.