Het vermiste Australische meisje Cleo Smith is woensdagochtend levend teruggevonden in een vergrendeld huis in het West-Australische Carnarvon. Het vierjarige meisje verdween twee weken geleden tijdens de nacht uit de tent van haar familie tijdens een kampeertocht in het westen van Australië. De politie ging toen al direct uit van een ontvoering.

Volgens de moeder van het meisje was de tent open toen ze 's ochtends wakker werd. Haar dochter bleek verdwenen, net als de slaapzak van het meisje.

De verdwijning van de kleuter hield de gemoederen in Australië volop bezig. De Australische autoriteiten hadden een beloning uitgeloofd van een miljoen Australische dollar (ruim 640.000 euro) voor tips die naar Smith zouden leiden. Er werd onder meer vanuit de lucht en op zee naar het meisje gezocht.

De recherche zegt inmiddels een man te ondervragen in verband met de verdwijning. Het meisje is woensdag weer herenigd met haar familie. Later op de dag volgt een persconferentie met meer informatie over de zaak.

De Australische premier Scott Morrison schreef op Twitter opgelucht te zijn dat het meisje is teruggevonden.