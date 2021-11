Minstens zes mensen in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos zijn om het leven gekomen nadat maandag een flat in aanbouw was ingestort. Tientallen anderen zijn nog vermist.

Reddingswerkers zijn dinsdag op zoek naar overlevenden. Vier mensen zijn inmiddels levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens getuigen zijn er nog tot honderd mensen vermist. De slachtoffers zouden vooral bouwvakkers zijn die op de bouwplaats aanwezig waren toen de flat instortte.

Overigens kwam de reddingsoperatie pas na enkele uren op gang. De hulpverleners die uiteindelijk arriveerden werden daarom opgewacht door een woedende menigte.

De flat bestond uit 21 verdiepingen en maakte deel uit van een drietal luxe woontorens in een chique wijk in Lagos. Er werd al twee jaar aan het gebouw gewerkt. De oorzaak van de ramp is nog onbekend.

Het gebeurt relatief vaak dat gebouwen in aanbouw instorten in Nigeria. Dat komt doordat de regels vaak slecht worden nageleefd en bouwmaterialen vaak ondermaats zijn.