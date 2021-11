Zeker zeventien mensen zijn in Tokio gewond geraakt toen een als de Joker verklede man treinpassagiers aanviel met een mes. Ook probeerde hij brand te stichten in de trein. Een van de gewonde passagiers zou in zeer kritieke toestand verkeren.

De 24-jarige man is aangehouden door de politie. Hij zou zich niet verzet hebben bij zijn arrestatie.

Hij viel de passagiers aan met een mes omdat hij "mensen wilde vermoorden" en hoopte "daarna de doodstraf te krijgen", zo heeft hij volgens het Japanse persbureau Kyodo News tegen de politie verklaard. Ook gaf hij toe fan te zijn van het personage de Joker uit de Batman-films.

Volgens Japanse media sprenkelde de man een vloeistof in een treinstel, waarna brand uitbrak en mensen in paniek door de ramen naar buiten probeerden te klimmen. Beelden van het incident worden veelvuldig gedeeld op sociale media.

Veel passagiers zouden zijn verkleed vanwege Halloween. De verdachte zelf zou een paars pak en groen shirt hebben gedragen. Dat is een outfit van de Joker, de aartsvijand van Batman in de beroemde filmserie.

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. In augustus raakten negen mensen gewond toen een man reizigers aanviel in een forensentrein in Tokio. In juni 2008 reed een man met een vrachtwagen in op een menigte in Tokio, sprong uit het voertuig en begon op voetgangers in te steken. Daarbij vielen zeven doden.