Bij een ontgroening in België is in de nacht van zaterdag op zondag een student omgekomen. De negentienjarige man overleed tijdens een ontgroening die was georganiseerd door hogescholen in de provincie Namen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in de gelijknamige stad.

Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Een arts heeft een onderzoek uitgevoerd in Gedinne, waar bijna driehonderd jongeren de nacht hebben doorgebracht.

"Het onderzoek is aan de gang om mogelijk strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen", aldus het OM. Dinsdag wordt autopsie op het lichaam verricht.

Het is niet de eerste keer dat een student overlijdt tijdens een ontgroening in België. Afgelopen zomer werd bekend dat achttien leden van de Vlaamse studentenclub Reuzegom voor de rechter moeten verschijnen wegens een dodelijk ontgroeningsdrama in Leuven eind 2018. Een twintigjarige student overleed destijds na dertig uur van vernederingen en afzien.

De verdachten zijn volgens justitie schuldig aan onder meer onopzettelijke doodslag, mensonterende behandeling en het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Het slachtoffer moest veel alcohol nuttigen, urenlang in ijskoud water zitten en liters vissaus drinken.