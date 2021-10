De 'vader van de tiramisu', Ado Campeol, is zaterdag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het restaurant waarvan de Italiaan eigenaar was bekendgemaakt. Campeol wordt gezien als de man die het bekende dessert populair heeft gemaakt.

Het toetje, dat bestaat uit onder meer lange vingers, mascarpone en koffie, zou per toeval zijn ontstaan na een fout in de keuken.

De kok van het restaurant liet per ongeluk mascarpone in een bak met ei en suiker vallen, waardoor hij ontdekte dat de smaken goed samengingen. Campeols vrouw voegde vervolgens in koffie gedrenkte lange vingers toe, besprenkelde het met wat cacao en doopte het 'tiramisu'.

Het dessert stond sinds 1972 op de kaart van het restaurant in het Italiaanse Treviso. De familie heeft nooit patent aangevraagd op het toetje, waardoor er nog decennialang werd gediscussieerd over wie het toetje echt had ontdekt.

De gastronomische vereniging Accademia Italiana della Cucina heeft echter het recept van Campeols restaurant aangemerkt als de officiële tiramisu.