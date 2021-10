Een onder Turkse vlag varend vrachtschip met aan boord 382 migranten is zondagmorgen vroeg aangemeerd op het Griekse eiland Kos. Volgens Griekse media hadden de Griekse autoriteiten in samenspraak met de Europese Commissie Turkije opgeroepen het schip met de migranten terug te halen, maar was daarop vanuit Ankara geen positieve reactie gekomen.

De meeste mensen aan boord zijn Afghaans. Zes opvarenden van de Murat 729 zijn meegenomen voor verhoor, aldus het Griekse ministerie van Migratie. De anderen zijn overgebracht naar een opvangcentrum op het eiland.

Het schip had vrijdag in de internationale wateren een noodsignaal afgegeven wegens motorproblemen. Daarom besloot Griekenland toestemming te geven voor het aanmeren van het schip in Kos, ook al vindt Athene dat de Turkse autoriteiten in deze kwestie hun verantwoordelijkheid hadden moeten nemen.

De Griekse minister voor Maritieme Zaken Giannis Plakiotakis zei zaterdag dat het schip vanuit een Turkse haven was vertrokken en dat dit "duidelijk was gebeurd met medeweten van de Turkse kustwacht".

De migranten worden in quarantaine geplaatst en getest op corona.