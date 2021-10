In de Portugese Algarve is een jeepsafari fataal afgelopen voor een Franse toeriste. Ook drie Nederlanders raakten gewond toen de jeep door nog onbekende oorzaak in een ravijn terechtkwam. In totaal zijn zeven mensen gewond geraakt, melden Portugese media.

Vijf inzittenden raakten zwaargewond. Het zou gaan om een Nederlandse vrouw van 46 jaar, een Nederlands kind van tien jaar, een vijftienjarig Duits meisje, een vijftienjarige Franse jongen en een 41-jarige Fransman. Zij zijn naar het ziekenhuis in Faro vervoerd. Een van de kinderen moest door de hulpdiensten onder de jeep vandaan worden gehaald.

Een 48-jarige Nederlander en de Portugese bestuurder van de jeep liepen lichte verwondingen op. Zij zijn naar het ziekenhuis in Portimão gebracht.

De vrouw die door het ongeval om het leven kwam, was zwanger en rond de 30 jaar oud. Het ongeval gebeurde vrijdag aan het eind van de middag in de buurt van het plaatsje Alte. Door het onherbergzame gebied duurde het lang voordat de hulpdiensten ter plaatse waren.