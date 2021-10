De Colombiaanse autoriteiten hebben zaterdag meer dan 2.000 kilo aan cocaïne onderschept in een container die naar de haven van Rotterdam zou worden verscheept. De ruim tweeduizend pakketten drugs lagen verstopt in tassen in een container met koelkasten. De waarde wordt geschat op 400 miljard peso (zo'n 91 miljoen euro).

De drugs zijn onderschept in de Colombiaanse havenstad Cartagena. Daar en in de Duitse havenstad Hamburg werd met hulp van de Duitse autoriteiten onlangs ook al in totaal 400 kilo aan cocaïne onderschept.

Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld, met Peru en Bolivia op de tweede en derde plek.

De Rotterdamse haven staat bekend als een belangrijke smokkelplek om drugs Europa in te krijgen. Donderdag werd daar 930 kilo cocaïne in een container met gebruikt frituurvet onderschept. Op dinsdag werd een partij cocaïne van 529 kilo ontdekt.