Inwoners van Tonga moeten er anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie ook aan geloven: een van hun landgenoten is positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. Minister-president Pohiva Tu'i'onetoa waarschuwde vrijdag dat het hoofdeiland van de eilandengroep Tongatapu komende week mogelijk in lockdown gaat.

De besmette persoon zat op een terugvlucht van Nieuw-Zeeland naar huis. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Nieuw Zeeland was de persoon negatief getest voorafgaand aan de vlucht. Autoriteiten in Tonga zeggen dat de positieve test uit een verplichte standaardcontrole op donderdag kwam, waarbij de persoon nog in isolatie was.

Volgens de gezondheidsautoriteiten is de besmette persoon volledig gevaccineerd en gaan ze ervan uit dat er geen ernstig ziekbed volgt. De reden dat de overheid niet gelijk overgaat tot een lockdown is dat "het virus meer dan drie dagen nodig heeft voordat het besmettelijk wordt", aldus de minister-president. Hij wil die tijd gebruiken om zich klaar te maken voor een eventuele lockdown, mits meer mensen besmet blijken.

Er wonen meer dan 100.000 mensen verspreid over de Tonga-eilanden die ten noordoosten liggen van Nieuw-Zeeland. Van hen is slechts een derde gevaccineerd. Landen die tot dusver nog geen officiële besmetting tellen zijn Tuvalu, Nauru, Noord-Korea en Turkmenistan, al weerleggen experts dat bij de laatste twee landen.