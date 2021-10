Jordanië heeft ongevaccineerde gastarbeiders gewaarschuwd dat zij vanaf 15 december het land uit moeten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken via een verklaring aan het Jordaanse persagentschap Petra. Wie voor half december niet volledig is ingeënt tegen COVID-19, kan vertrekken.

In Jordanië werken enkele tienduizenden arbeidsmigranten uit Egypte, de Filipijnen en andere landen. In de verklaring worden buitenlandse werknemers opgeroepen zich gratis te laten vaccineren, waarbij ze geen werkvergunning of verblijfstitel hoeven te tonen.

Van de circa 10 miljoen inwoners van het koninkrijk zijn ruim 3,5 miljoen mensen volledig ingeënt. Het land telt tot dusver meer dan 859.000 coronabesmettingen en ruim 11.000 overleden coronapatiënten.