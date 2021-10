De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag in een gesprek in Rome met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron erkend dat het optreden van zijn land rond het sluiten van een onderzeeërsdeal en een defensieakkoord met Groot-Brittannië en Australië "onhandig en weinig elegant" was. De Fransen verloren daarmee een deal met Australië om voor tientallen miljarden euro's onderzeeërs te verkopen.

Tijdens de bijeenkomst in Italië ondertekenden Biden en Macron een verklaring waarin ze op tal van (defensie)vlakken beloven intensief samen te werken, ook nucleair in NAVO-verband. De bondgenoten spraken onder meer af gezamenlijk een strategie te gaan ontwikkelen voor de defensiemarkt en de export van militair materieel. Ook meer samenwerking in de ruimte is een doel.

De Franse regering was niet alleen ziedend over het verlies van de onderzeeërsdeal, maar voelde zich door de Amerikanen, Australiërs en Britten bedrogen en verraden. Er is lang in het diepste geheim onderhandeld over de nieuwe alliantie die de naam AUKUS draagt. De Amerikanen en Britten gaan binnen die alliantie de Australiërs aan kernonderzeeërs helpen, maar Parijs werd hier volkomen buiten gehouden. De rel barstte in september los. De ontmoeting in Rome was de eerste tussen de leiders van Frankrijk en de Verenigde Staten sindsdien.

Biden dacht naar eigen zeggen dat Macron er allang van wist. Hij zei "een grote genegenheid voor Frankrijk te hebben, het land dat de oudste bondgenoot van de VS is". Maar Macron merkte na afloop zuur op dat "dit het begin van een proces van vertrouwen is".

Vertrouwen is volgens Macron "net als liefde: verklaringen zijn goed, maar daden zijn beter". Biden wilde de relatie wat herstellen voor de G20-top in Rome die zaterdag begint en de klimaatconferentie in Glasgow, een dag later.

Joe en Jill Biden met paus Franciscus Joe en Jill Biden met paus Franciscus Foto: Getty Images

Biden spreekt ook met de paus

Biden voerde vrijdag een serie tweegesprekken voorafgaand aan de top. Als eerste sprak de tweede rooms-katholieke president van de Verenigde Staten met paus Franciscus. Het gesprek duurde opvallend lang: een uur en een kwartier. Ook zou de paus zijn gast een goede katholiek hebben genoemd.

Biden wordt door een aantal rooms-katholieken in de VS verweten dat hij geen tegenstander van abortus is. De Amerikaanse president noemde zijn gesprekspartner een vechter voor de vrede.

Vervolgens reed Biden in zijn presidentiële limousine met nog 83 andere auto's voor een protocollaire begroeting naar de Italiaanse president Sergio Mattarella. Daarna reed het konvooi naar het Palazzo Chigi, waar Biden werd ontvangen door de Italiaanse premier Mario Draghi. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn de klimaatcrisis en de bestrijding van het coronavirus.