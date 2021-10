De politie heeft op 26 oktober in Amsterdam een 55-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdrijven tijdens de Binnenlandse Oorlog, de burgeroorlog die eind vorige eeuw in Suriname woedde. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat hij in 1987 meerdere burgers heeft gedood.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt. Het onderzoek naar aanleiding van een aangifte is uitgevoerd door het Team Internationale Misdrijven (TIM) van de Dienst Landelijke Recherche.

Tussen 1986 en 1992 streed het Surinaamse Nationaal Leger onder leiding van Desi Bouterse tegen het zogeheten Junglecommando van Ronnie Brunswijk. Honderden onschuldige burgers werden gedood en tienduizenden mensen sloegen op de vlucht.

De verdachte heeft op diverse manieren kenbaar gemaakt dat hij destijds lid was van de infanterie van het Nationaal Leger en dat hij in die periode bij de commando's heeft gezeten. De 55-jarige man heeft anderen verteld dat hij in juni 1987 meerdere mensen heeft gedood.

De politie zoekt nog meer getuigen van de zuiveringen

De politie is nog op zoek naar meer verklaringen over de daden waar hij van wordt verdacht. Het gaat om de acties van het Nationaal Leger in het gebied Brokopondo in de omgeving van Brownsweg in juni 1987. Daarbij zijn burgers om het leven gebracht.

Het doden van mensen die niet (meer) aan de gevechten deelnemen, is in strijd met het humanitair oorlogsrecht. Het Landelijk Parket onderzoekt deze zaak daarom als een oorlogsmisdrijf, een internationaal misdrijf, en verdenkt de verdachte van overtreding van artikel 8 van de Wet oorlogsstrafrecht.

Als verdachten de Nederlandse nationaliteit hebben of zich in Nederland bevinden, kunnen zij hier vervolgd worden. Nederland heeft volkenrechtelijke verplichtingen tot het opsporen en vervolgen van daders van internationale misdrijven.