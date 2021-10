Een groot deel van de Afghanen die Nederland nog wil evacueren, kan niet worden geëvacueerd doordat ze geen paspoort hebben, zo meldt de NOS vrijdag. De omroep heeft e-mails ingezien waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken aan tolken en hulpverleners laat weten dat het onmogelijk is om mensen zonder paspoort te evacueren.

Volgens de NOS hebben niet alle Afghanen een paspoort, omdat het de afgelopen tijd vrijwel onmogelijk was er een aan te vragen. Sinds de Taliban de macht hebben, is dat nog moeilijker geworden. De paspoorteis zou gelden voor alle te evacueren Afghanen, dus ook baby's.

De tolken zonder paspoort kregen de afgelopen maanden nog te horen dat er aan de kwestie wordt gewerkt en dat Nederland zich ervoor inzet ze alsnog te evacueren, aldus de NOS.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt het probleem bij de Taliban, die geen mensen zonder paspoort laten vertrekken. Ook zouden Pakistan en Qatar, landen waar Nederlandse evacués in eerste instantie naartoe vliegen, geen mensen zonder paspoort toelaten.

"We blijven ons inzetten om alle mensen die volgens Nederlandse criteria in aanmerking komen voor overkomst naar Nederland daarbij te ondersteunen", aldus het ministerie. Het departement zegt met Pakistan en Qatar te overleggen om de situatie te veranderen.

In een e-mail aan een tolk waarover de NOS beschikt, zegt het ministerie daar echter niets over. "Het spijt ons dat we u moeten meedelen dat we u zonder paspoort op geen enkele manier kunnen helpen. Stay safe."

Het grootste deel van de tolken met wie de NOS contact heeft, heeft minimaal één gezinslid zonder paspoort. "Ik denk dat bijna alle gezinnen dit probleem hebben", zegt oud-vakbondsleider Anne-Marie Snels, die veel tolken bijstaat. "Als de eisen om naar Nederland te komen steeds strenger worden, komt er straks helemaal niemand meer hier binnen", zegt ze tegen de omroep.