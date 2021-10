Een elektricien heeft zich in Duitsland bij de rechter moeten verantwoorden omdat hij zeker acht mannen castreerde. Een van hen kwam te overlijden. De verdachte claimt dat hij de medische ingrepen op verzoek van de mannen en tegen betaling uitvoerde, schrijft AP.

De 66-jarige man heeft uitgelegd dat hij in financiële problemen raakte na de dood van zijn vrouw. Met behulp van het inwilligen van verzoeken op SM-websites wilde hij uit de schulden komen.

Hij zou zijn werkzaamheden hebben uitgebreid om sneller geld te verdienen, schrijft het Duitse persbureau DPA. Zo loog hij mannen voor dat hij een getraind medisch expert was, en castreerde hij hen vervolgens op zijn eigen keukentafel. Een van de mannen overleed enkele dagen na de medische ingreep.

De elektricien wordt verdacht van nalatigheid - hij schakelde geen hulp in voor de later overleden man - en het mutileren van slachtoffers. De man houdt zelf vol dat hij niet verantwoordelijk is voor het dodelijke slachtoffer.