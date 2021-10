Het Amerikaanse ministerie van Justitie betaalt 88 miljoen dollar (75 miljoen euro) aan slachtoffers van moordenaar Dylann Roof. De schikking volgt na beschuldigingen dat politiedienst FBI niet wist te voorkomen dat Roof een wapen kocht.

De 27-jarige Roof schoot in 2015 negen zwarte kerkgangers dood in Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina. Hij werd in 2017 ter dood veroordeeld, wat onlangs in hoger beroep werd bevestigd. De zelfverklaarde racist wilde met de schietpartij naar eigen zeggen een rassenoorlog ontketenen. Hij heeft geen berouw getoond.

"Deze afschuwelijke daad van haat heeft de overlevenden en nabestaanden onmetelijk veel leed bezorgd", zegt minister van Justitie Merrick Garland in een verklaring.

Met de schikking komt een einde aan claims van de families van negen omgekomen slachtoffers en de vijf mensen die het geweld in de kerk Mother Emanuel overleefden. De laatsten krijgen 5 miljoen dollar (bijna 4,3 miljoen euro) en de anderen 6 tot 7,5 miljoen dollar.

Slachtoffers en nabestaanden hadden rechtszaken aangespannen omdat de FBI niet tijdig had ontdekt dat Roof volgens nationale wetgeving geen wapen mocht bezitten.