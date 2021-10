Het ministerie van Buitenlandse Zaken versoepelt op 29 oktober het reisadvies voor verschillende gebieden, waaronder het vasteland van Italië, San Marino, Vaticaanstad en het Portugese eiland Madeira. Deze gebieden worden dan niet langer als hoogrisicogebied gezien en krijgen de kleurcode groen.

Nederlanders die vanuit de genoemde gebieden terugreizen, hoeven vanaf 29 oktober geen coronabewijs meer te laten zien. Sicilië blijft een hoogrisicogebied en dus geel op de kaart, het eiland Sardinië is al groen.

Buiten Europa verandert een aantal landen van zeerhoogrisicogebieden naar hoogrisicogebied. Het gaat om Israël, Brazilië, de Seychellen, Saint Lucia, Costa Rica, Maleisië en de Filipijnen. De landen blijven oranje op de kaart, maar de quarantaineplicht voor reizigers die vanuit deze landen naar Nederland komen vervalt. Ze hoeven zich ook niet meer bij aankomst te laten testen. Wel moeten reizigers bij aankomst in Nederland een coronabewijs laten zien.

Armenië verandert juist van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisiscogebied. Ongevaccineerde reizigers die van dat land naar Nederland reizen, moeten in quarantaine. Vanaf 31 oktober moet iedereen na een verblijf in Armenië, dus ook gevaccineerden, zich na aankomst in Nederland laten testen.