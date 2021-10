Hulporganisaties vrezen voor het lot van tientallen Afghaanse medewerkers nu een groot deel van die groep door aangescherpte criteria voor evacuatie naar Nederland buiten de boot dreigt te vallen. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs Nederlandse hulporganisaties.

De aanscherping treft onder anderen de Afghanen die minder dan één jaar ontwikkelingswerk met financiering door Buitenlandse Zaken hebben gedaan. Hierdoor moeten bijvoorbeeld kennisinstellingen zoals Wageningen University & Research en het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waarvan de activiteiten op een andere manier gefinancierd zijn, veel Afghanen teleurstellen.

Bij Healthnet TPO, een organisatie die zich bezighoudt met medische zorg in conflictgebieden, hebben zich zeker tachtig Afghanen gemeld die nu niet langer in aanmerking komen voor evacuatie. Sommigen van hen zouden bedreigd zijn door de Taliban, zegt programmamanager Willem Reussing in gesprek met de krant.

Nog zo'n achthonderd personen zouden nog in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland. Daarbij gaat het om hulpverleners en hun familieleden.