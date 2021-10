De Afrikaanse Unie heeft lidstaat Soedan geschorst vanwege de militaire staatsgreep in het land. Soedan mag niet meer meedoen aan de activiteiten binnen de unie tot burgers weer aan de macht zijn, staat in een verklaring.

Het leger in Soedan, een van de grootste landen in Afrika, arresteerde begin deze week de premier en riep de noodtoestand uit. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan en scanderen leuzen als "nee tegen een militair bewind". Veiligheidstroepen hebben traangas afgevuurd en activisten gearresteerd.

Premier Abdulla Hamdok zou inmiddels naar huis zijn gestuurd en daar worden bewaakt. De EU, de VS en meerdere andere landen hebben gevraagd om een gesprek met de minister-president. Ze benadrukken in een gezamenlijke verklaring Hamdok en zijn kabinet nog steeds te zien als de rechtmatige leiders van Soedan.

Hamdok stond aan het hoofd van de coalitie van burgers en militairen die het land sinds 2019 samen zou moeten leiden naar vrije verkiezingen en een democratie met gekozen burgers aan de leiding. Die overgangsregering was ingesteld nadat dictator Omar Al Bashir na massale protesten was afgezet in 2019.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voerde dinsdag spoedoverleg over de situatie in het land. Het lukte de landen in de raad niet om tot een gezamenlijke verklaring te komen. Ingewijden zeggen dat Rusland en China niet over een staatsgreep wilden spreken. Het Soedanese leger heeft beweerd dat het wel moest ingrijpen om een burgeroorlog te voorkomen.