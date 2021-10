Polen moet elke dag 1 miljoen euro betalen zolang een tuchtcollege voor rechters niet is opgeheven. Deze dwangsom is bedoeld om het EU-land ertoe te dwingen alsnog te luisteren naar het Europees Hof van Justitie.

De Europese Commissie had het Hof om de strafmaatregel gevraagd, omdat de regering in Warschau niet wil bijdraaien in het slepende conflict met Brussel over de hervormingen van de Poolse rechterlijke macht. Die tasten de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak aan, vindt Brussel. Het Hof bevestigde dat in juli.

Polen heeft eerder wel toegezegd de tuchtkamer te zullen afschaffen, maar heeft tot op heden nog geen gedetailleerde plannen gepresenteerd. Het land kan weigeren de dwangsom over te maken naar de Europese Commissie, maar dat helpt het land niet. Het bedrag kan namelijk worden ingehouden op EU-subsidies die Polen ontvangt.

De Poolse viceminister van Justitie Sebastian Kaleta sprak op Twitter onder meer van chantage.

Relatie tussen EU en Polen blijft verslechteren

Het Hof in Luxemburg legde Polen vorige maand een dwangsom op, omdat het land weigert een kolenmijn te sluiten die Tsjechisch grondgebied zou vervuilen. Dat kost Polen 0,5 miljoen euro per dag. De ruzie over de rechtsstaat houdt ook de uitkering van miljarden euro's uit het Europese coronaherstelfonds aan Polen op.

De hoogte van een dwangsom maakt doorgaans duidelijk hoe ernstig het verzuim volgens het Europees Hof is. Een paar jaar geleden hield het Hof het in een andere Poolse zaak nog op 100.000 euro per dag.

De relatie tussen de EU en Polen is verder verslechterd sinds Poolse rechters hebben geoordeeld dat het nationale Poolse recht boven het Europese recht gesteld mag worden. Het Europees Parlement (EP) wil daarom dat de Europese Commissie de subsidies voor Polen stopzet.

Polen beschuldigt de EU ervan steeds meer bevoegdheden naar zich toe te trekken.