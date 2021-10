Generaal Abdel Fatah Al Burhan, de militaire leider die maandag de macht greep in Soedan,

zegt dat de afgezette Soedanese premier bij hem thuis is. Volgens de generaal maakt ex-premier Abdalla Hamdok het goed. Ook verdedigde Al Burhan de coup.

Al Burhan zegt dat het land op een burgeroorlog afstevende en dat hij zich genoodzaakt zag iets te ondernemen. De generaal vindt dat hij geen staatsgreep heeft gepleegd, maar zich enkel inspant om het land op het pad naar democratie te houden.

Premier Abdulla Hamdok werd maandagochtend door militairen opgehaald en weggevoerd. Hij was de burgerlijke leider van de coalitie van burgers en militairen die het land sinds 2019 moet leiden naar vrije verkiezingen en een democratie met gekozen burgers aan de leiding.

Hamdok en andere burgers die samen met de militairen onder leiding van Al Burhan regeerden, kregen steeds vaker ruzie. Een maand geleden was er ook al een couppoging in het land. Volgens waarnemers proberen hooggeplaatste militairen samen met beruchte milities die onder oud-leider Omar Hassan Al Bashir zijn opgericht en regionale krijgsheren al geruime tijd burgerpolitici uit te schakelen en de overgangsregering te dwarsbomen.

Maandag werden burgerpolitici en activisten die een belangrijke rol in de overgangsregering speelden opgepakt. Vele duizenden mensen zijn de straat opgegaan om tegen de staatsgreep te demonstreren. De protesten duren voort, maar internet- en telefoonverkeer is niet of nauwelijks mogelijk.

De militaire elite heeft niet alleen veel politieke macht, maar ook grote belangen in de nationale economie. Hamdok had recent forse kritiek op de militaire greep op de economie. Het land werd van 1989 tot 2019 geregeerd door couppleger en generaal Al Bashir.