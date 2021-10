Bij protesten tegen de militaire coup in Soedan zijn zeker zeven mensen door soldaten doodgeschoten. Meer dan 140 mensen raakten gewond. In de nacht van zondag op maandag greep het hoofd van de overgangsregering en legerleider generaal Abdel Fattah Al-Burhan met zijn strijdkrachten de macht in Soedan.

Vakbonden en onder meer de tweede partij van het land, de Umma, hadden inwoners van de hoofdstad Khartoem en zusterstad Omdurman opgeroepen de straat op te gaan om de regering te verdedigen.

Militairen drongen het hoofdkwartier van de nationale omroep in Omdurman binnen en zouden mensen hebben weggevoerd. Ook sloten zij bruggen over de Nijl en de weg naar het vliegveld af. Het internet en telefoonverkeer werken niet of nauwelijks.

Generaal Burhan heeft de regering ontbonden en de noodtoestand uitgeroepen. Hij beloofde in een toespraak internationale akkoorden na te leven en sprak over vrije verkiezingen in 2023. Volgens hem was de overgangsregering verstrikt geraakt in interne twisten en vormt hij nu "een capabele regering". De militairen blijven volgens hem werken aan een overgang naar een democratie.

Eerder maandag waren burgerpolitici en ministers die een belangrijke rol speelden in de overgangsregering van Soedan al opgepakt in Khartoem en zusterstad Omdurman. Onder hen premier Abdullah Hamduk, aldus plaatselijke media.

VN en EU veroordelen de staatsgreep

VN-secretaris-generaal António Guterres en de Europese Unie veroordeelden de staatsgreep en riepen op tot vrijlating van de premier. De VS waren naar eigen zeggen niet op de hoogte gesteld en hebben hulpfondsen ter waarde van 700 miljoen dollar bevroren. Dinsdagmiddag overlegt de VN-Veiligheidsraad over de situatie in Soedan.

Sinds het land begin 1956 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië en Egypte zijn er zeker zeventien pogingen tot staatsgreep geweest en volgens waarnemers lukten er vijf, de coup van al-Burhan nog niet meegerekend. De couppleger uit 1989, generaal Al Bashir, bleef bijna dertig jaar aan de macht. Hij werd in 2019 ten val gebracht tijdens massale protesten.

Maar deze 'revolutie' bleef aangestuurd door militairen uit het regime van Al Bashir. De generaals en burgerpolitici die een democratische staatsvorm willen, probeerden sindsdien samen te werken in de overgangsregering op weg naar vrije verkiezingen. Maar premier Hamduk en de topofficieren hadden steeds vaker ruzie, onder meer over de niet aflatende greep van de militaire elite op de economie van het land.