Generaal Abdel Fattah Al Burhan, die aan het hoofd van de Soedanese regeringsraad staat, heeft met zijn strijdkrachten de macht gegrepen. Hij heeft de noodtoestand uitgeroepen en de soevereine overgangsraad en de regering ontbonden.

Al Burhan zei in een toespraak dat de overgangsregering, die voor een evenwichtige balans tussen de civiele en militaire leiding moest zorgen, was veranderd in een strijdtoneel dat de vrede en veiligheid bedreigt. Hij kondigde verder aan dat de staatsgouverneurs zullen worden afgezet en dat er in juli 2023 verkiezingen worden gehouden.

Eerder maandag waren burgerpolitici en ministers die een belangrijke rol speelden in de overgangsregering van Soedan al opgepakt in Khartoem en zusterstad Omdurman. Onder hen premier Abdullah Hamduk, aldus plaatselijke media.

Vakbonden hebben inwoners van de Soedanese hoofdstad Khartoem meteen opgeroepen de straat op te gaan om de regering te verdedigen. Op beelden van de zender Al Arabiya is te zien dat mensen in de straten brandende barricades opwerpen. Er is melding gemaakt van geweerschoten en gewonden.

In Soedan werd in 2019 na grootschalige protesten het regime van dictator Omar Hassan Al Bashir ten val gebracht. Sindsdien was een overgangsregering aan de macht. Die zocht toenadering tot het Westen en heeft ook diplomatieke relaties met Israël aangeknoopt. De overgangsregering bestond uit militaire en civiele groepen die de macht moesten delen.

Afgelopen maand was er al een poging tot een staatsgreep die de twisten tussen de militairen en burgers in het bewind hebben verhevigd. Beruchte milities die onder oud-leider Omar Hassan Al Bashir zijn opgericht, regionale krijgsheren en militairen die hun macht niet willen opgeven lijken een poging te doen burgerpolitici uit te schakelen.