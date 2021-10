Volgens de Soedanese televisiezender Al Hadath TV hebben onbekende gewapende mannen maandagochtend het huis van de premier Abdalla Hamdok bestormd en hem onder huisarrest geplaatst. Ook vier ministers, Hamdoks mediavoorlichter en een burgerlid van de overgangsregering zouden zijn gearresteerd. Het gaat mogelijk om een couppoging.

Het internetnetwerk in de Soedanese hoofdstad Khartoem ligt plat, meldt persbureau Reuters. Vakbonden roepen inwoners van de stad via Facebook en Twitter op de straat op te gaan om de regering te verdedigen. In video's van de zender Al Arabiya is te zien dat mensen in de straten brandende barricades opwerpen.

In Soedan werd in 2019 na grootschalige protesten het regime van dictator Omar Hassan Al Bashir ten val gebracht. Sindsdien is een overgangsregering aan de macht. Die zoekt toenadering tot het Westen en heeft ook diplomatieke relaties aangeknoopt met Israël. De overgangsregering bestaat uit militaire en civiele groepen die de macht moeten delen.

Sinds een mislukte couppoging in september zijn de spanningen tussen de civiele en militaire groepen opgelopen. Afgelopen zaterdag kwam Jeffrey Feltman, speciaal gezant van de Verenigde Staten voor de Hoorn van Afrika, in Khartoem samen met militaire en civiele leiders om te helpen met het vinden van een oplossing voor het conflict.

De Soedanese regering staat al langer onder druk om oorlogen tussen rebellengroepen te beëindigen en de economie in het land te herstellen.