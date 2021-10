Een 69-jarige wandelaar uit Nederland is in Duitsland om het leven gekomen toen hij van een berghelling viel. Hij was zaterdagmiddag samen met zijn vrouw onderweg in de buurt van Windeck, ten zuidoosten van Keulen, op de wandelroute Siegsteig toen hij door nog onbekende oorzaak naar beneden stortte.

Reddingswerkers van de brandweer moesten ongeveer 40 meter afdalen om bij de man te komen. Zij begonnen meteen met reanimeren, maar dat mocht niet baten. Een arts kon alleen nog zijn dood vaststellen, melden regionale Duitse media.

De vrouw van het slachtoffer had de nooddienst gealarmeerd. Maar door een onduidelijke beschrijving reed de brandweer eerst naar de verkeerde plek. Uiteindelijk is de plek van het ongeval gevonden via de locatie van de mobiele telefoon. Ook een reddingshelikopter hielp mee met de zoektocht.