Israël gaat 1.355 huizen voor kolonisten bouwen op de door het land bezette Westelijke Jordaanoever, zegt het ministerie van Bouw zondag. "Aanbestedingen zijn gepubliceerd voor 1.355 woningen in Judea en Samaria", aldus het ministerie, onder verwijzing naar de Bijbelse namen die in Israël veel worden gebruikt voor de Westelijke Jordaanoever.

De aankondiging van de bouw van nieuwe huizen voor kolonisten volgt op de toestemming die de Israëlische regering vorige week verleende aan vierduizend Palestijnen om zich in te schrijven als inwoners van de Westelijke Jordaanoever. Het was voor het eerst in twaalf jaar dat Israël dit op de Westoever toestond.

De huizen voor Israëlische kolonisten worden gebouwd in zeven nederzettingen, aldus het ministerie. Ze staan los van de tweeduizend woningen op de Westoever die het Israëlische ministerie van Defensie in augustus aankondigde. Definitieve toestemming voor de bouw daarvan volgt komende week.

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever al sinds het einde van de Zesdaagse Oorlog met Egypte, Jordanië en Syrië in 1967. De Verenigde Naties hebben de nederzettingen op de Westoever, waar naar schatting 470.000 Israëliërs wonen, meermaals veroordeeld als "flagrante schendingen van het internationale recht".

De Israëlische premier Naftali Bennett, voorheen het hoofd van een lobbygroep voor kolonisten, is tegen de vestiging van een Palestijnse staat. Hij heeft formele gesprekken met Palestijnse groeperingen tijdens zijn ambtstermijn uitgesloten.