Op 26 september gingen de Duitsers naar de stembus om de nieuwe volksvertegenwoordigers in het parlement te kiezen. Het centrumlinkse SPD kwam als winnaar uit de verkiezingen, ten koste van huidige regeringspartij CDU/CSU. Precies een maand na de verkiezingen zit SPD al met andere mogelijke coalitiepartners om tafel, terwijl het historische verlies van de CDU/CSU nog natrilt binnen de partij.

De SPD won de parlementsverkiezingen op 26 september met 25,7 procent van de stemmen. CDU/CSU volgde met 24,1 procent van de stemmen, De Groenen bleken de derde partij met 14,8 procent van de stemmen. Hoewel CDU/CSU alsnog bijna een kwart van de stemmen vergaarde, behaalden de conservatieven niet eerder zo'n klein percentage van de stemmen.

Na de verkiezingen werd al gezinspeeld op meerdere mogelijke coalities. Daarbij werd al rekening gehouden met een coalitie bestaande uit drie partijen. De twee grootste partijen zouden namelijk niet genoeg zetels krijgen voor een meerderheid. Daarnaast hebben SPD en CDU/CSU, die nu nog een regering vormen, gezegd dat niet nog eens gezamenlijk te willen doen.

De waarschijnlijkste coalities waren de Jamaica-coalitie met CDU/CSU, FDP en De Groenen en een Stoplicht-coalitie met SPD, FDP en De Groenen. Dat de Stoplicht-coalitie een reële optie was, was pijnlijk voor de CDU/CSU. Dat zou namelijk betekenen dat de partij weer in de oppositie belandt.

Op dit moment lijkt die Stoplicht-coalitie er wel te gaan komen: SPD, FDP en De Groenen meldden halverwege oktober serieus met elkaar te onderhandelen over het vormen van een coalitie. De drie partijen lieten weten "ervan overtuigd te zijn dat ze tot een ambitieus en duurzaam regeerakkoord kunnen komen".

De partijen zijn donderdag begonnen met onderhandelen, met behulp van een opgesteld basisdocument. Daaraan hebben de hoofdonderhandelaars van de partijen, Lars Klingbeil (SPD), Volker Wissing (FDP) en Michael Kellner (De Groenen) meegewerkt.

Vooralsnog loopt de formatie voortvarender dan experts hadden verwacht, maar er zijn wel een aantal punten waarop de partijen het nog eens moeten worden. Duitslandexpert Wiebke Pittlik wees op NU.nl voor de verkiezingen al op de verschillen tussen de partijen. Zo willen De Groenen op het gebied van milieu verder dan de andere partijen. FDP en SPD moeten het vooral eens zien te worden op het gebied van economie en wie de daarbij behorende minister levert.

Als de onderhandelingen succesvol zijn, wordt SPD-leider Olaf Scholz waarschijnlijk de nieuwe bondskanselier van Duitsland. Hij volgt dan Angela Merkel op, die ruim zestien jaar het land heeft geleid.

De vraag is hoe het nu verder moet met de partij van Merkel, CDU/CSU. Over Armin Laschet, de beoogde opvolger van Merkel, bestond al voor de verkiezingen onvrede binnen de partij. Na de verkiezingen kon Laschet bijna niet anders dan te zeggen dat hij de weg wil vrijmaken voor een andere partijleider. Het ontslag waar Duitse media eerder over berichtten, was nog niet aan de orde.

Laschet vertrok maandag als premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en maakt naar verwachting plaats voor de nieuwe deelstaatpremier Hendrik Wüst. Waarschijnlijk moet Laschet binnenkort ook het veld ruimen als voorzitter van de partij. CDU/CSU heeft al aangegeven voornemens te zijn een geheel nieuwe partijleiding aan te stellen, maar wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.