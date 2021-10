Er is een nieuwe krater ontstaan in de vulkaan op het eiland La Palma, meldt het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden. De krater is ontstaan in de zuidoostelijke hoek van de vulkaan, vanwaaruit lava over het eiland stroomt. De gevolgen en eventuele schade moet nog worden vastgesteld.

Zaterdag stortte een al deel van de hoofdkegel van de vulkaan in. Uit voorzorg is een onbekend aantal mensen geëvacueerd, melden Spaanse media.

Op het eiland werden zondag al meer dan 70 aardbevingen gemeten. Een dag eerder trilde de grond al zo'n 110 keer, waaronder één aardbeving met een magnitude van 4,9 werd gemeten. Dat was de zwaarste beving van alle 3.500 bevingen die sinds het begin van de uitbarsting zijn gemeten.

De afgelopen dagen zijn de oudere lavastromen wel wat trager en stroperiger geworden. De pluim van gassen en as heeft een hoogte van 2.800 meter bereikt. De lava bedekt nu bijna 900 hectare land en heeft ruim 2.100 gebouwen verwoest, blijkt uit gegevens van Copernicus, het programma voor aardobservatie van de Europese Unie.

De vulkaan in het natuurpark Cumbre Vieja barstte op 19 september uit, na een slapend bestaan van vijftig jaar. De gloeiende lavastroom en de asregen hebben sindsdien veel schade aangericht aan gebouwen, infrastructuur en de landbouw, met name bananenplantages. Duizenden mensen moesten uit voorzorg hun woning verlaten. Tot dusver raakte niemand ernstig gewond.