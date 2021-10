De Duitse politie heeft bij de grens met Polen meer dan vijftig burgerwachten aangehouden, laat ze zondag weten. De uiterst rechtse Duitsers waren van plan bij de grens te patrouilleren om te voorkomen dat migranten de grens oversteken. Ze waren volgens de politie gewapend met onder meer pepperspray, een bajonet, een machete en knuppels.

Het groepje burgerwachten zou gehoor hebben gegeven aan de oproep van de rechtse partij Der Dritte Weg om illegale grensoverschrijding nabij de stad Guben tegen te gaan. De partij zou banden hebben met neonazistische groeperingen.

De politie nam de wapens van de burgerwachten in beslag en liet ze in de nacht van zaterdag op zondag uit de regio vertrekken. Een deel van de verdachten was vanuit andere delen van Duitsland naar de Poolse grens gereisd.

Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zijn er dit jaar 6.162 mensen op illegale wijze Duitsland binnengekomen. Om de mensen die vanuit Belarus de Europese Unie proberen binnen te komen te controleren, stuurde Duitsland al achthonderd extra politieagenten naar de Poolse grens.

EU beschuldigt Belarus ervan migranten naar grensgebieden te sturen

Seehofer zei vorige week nog dat Duitsland niet van plan is de grens met Polen te sluiten. Zondag zei hij echter dat het land misschien de controles opnieuw moet invoeren. Een dergelijk besluit is volgens hem legitiem, maar kan niet op zeer korte termijn worden genomen, zei hij tegen de krant Bild am Sonntag. De kwestie wordt aan de volgende regering voorgelegd.

De EU beschuldigt Belarus ervan migranten uit het Midden-Oosten en Afrika naar de Belarussische hoofdstad Minsk te vliegen. Vervolgens zouden de mensen te voet het blok in worden gestuurd. Belarus zou dat doen als vergelding voor sancties die de EU het land heeft opgelegd naar aanleiding van een hardhandig optreden tegen de Belarussische oppositie.

Eerder deze maand stelde Polen voor langs de grens met Belarus een muur van 350 miljoen euro te bouwen om migranten buiten te houden.