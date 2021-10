Twee kinderen zijn zaterdagmiddag (lokale tijd) om het leven gekomen bij een autorace op het vliegveld van de Amerikaanse plaats Kerrville, melden lokale media op basis van een persbericht van de politie.

Een deelnemer aan de race in Texas verloor de macht over het stuur, raakte van de baan en reed in op geparkeerde auto's en toeschouwers langs de baan.

Volgens de politie zijn meerdere mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn met een ambulancehelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de nabijgelegen stad San Antonio. Een van de gewonden is opgenomen in een ziekenhuis in Kerrville. Hoe het met ze gaat, is niet bekendgemaakt.

De race op het asfalt van de luchthaven in Kerrville is een jaarlijks evenement.