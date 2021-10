De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de ambassadeurs die Turkije in een verklaring opriepen om zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten, tot ongewenste personen worden verklaard. Ook de Nederlandse ambassadeur heeft de verklaring ondertekend.

"Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om zo snel mogelijk af te handelen dat deze tien ambassadeurs tot persona non grata worden verklaard", zei Erdogan zaterdag.

Naast de Nederlandse ambassadeur gaat het om de ambassadeurs van Canada, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Zij werden eerder al op het matje geroepen door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als de ambassadeurs definitief als persona non grata worden aangemerkt, zijn ze niet meer welkom in Turkije.

Kavala zit inmiddels vier jaar in de gevangenis. Vorig jaar werd hij, na een eis van levenslang, vrijgesproken van het financieren van protesten in Istanboel in 2013. Er volgde direct een aanklacht voor betrokkenheid bij de verijdelde coup in 2016.