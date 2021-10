De Verenigde Naties hebben vrijdag de vrees uitgesproken voor een nieuwe catastrofe in Myanmar, als reactie op berichten dat duizenden troepen van het leger zich verzamelen in het noorden van het land. Waarom het leger zich daar verzamelt is nog onbekend.

"We moeten allemaal voorbereid zijn, zoals de mensen in dit deel van Myanmar zijn voorbereid, op nog meer massale gruweldaden. Ik hoop van harte dat ik ongelijk heb", zei Tom Andrews, de VN-rapporteur voor Myanmar.

Sinds de staatsgreep van het leger in februari is het onrustig in het Zuidoost-Aziatische land, er zijn volgens een lokale mensenrechtenorganisatie meer dan 1.100 doden gevallen en ruim 8.000 mensen opgepakt, onder wie leraren, politici, activisten en journalisten.

Begin oktober begon het strafproces tegen Aung San Suu Kyi, de regeringsleider die door het leger werd afgezet. De 76-jarige Nobelprijswinnares staat terecht vanwege vier aanklachten van corruptie en kan bij een veroordeling per aanklacht een celstraf van vijftien jaar opgelegd krijgen. Suu Kyi staat sinds de militaire coup onder huisarrest.

In augustus kondigden de militaire machthebbers aan de noodtoestand in Myanmar te verlengen tot augustus 2023, tot onvrede van de Verenigde Naties. Een paar dagen eerder kondigde de militaire junta voor augustus 2023 ook verkiezingen aan.