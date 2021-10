De Britse politie heeft een 24-jarige man opgepakt in verband met de aanslag bij een concertzaal in Manchester vlak na een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in 2017.

Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven en raakten 237 mensen gewond. De man werd aangehouden bij terugkomst op het vliegveld van Manchester. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme of het assisteren daarvan.

Eerder deze week werd bekend dat de oudere broer van de twee mannen die de aanslag pleegden Engeland heeft verlaten. Deze Ismail Abedi zou donderdag worden gehoord over de motieven van zijn broers.

Zijn broer Salman Abedi blies zichzelf op na afloop van het concert van Grande. Hashem Abedi kreeg vorig jaar 55 jaar celstraf opgelegd omdat hij de aanslag met zijn broer had voorbereid.

Het onderzoeksteam riep de derde broer op zich snel te melden. Wat de link is tussen de nu opgepakte man en de drie broers, is niet bekendgemaakt.

In een interview met Time in 2018 gaf Grande aan dat ze het drama nooit echt zou kunnen verwerken. "Muziek moet het veiligste ter wereld zijn. Ik denk dat het me daarom nog elke dag zo erg aangrijpt. Je denkt dat het na verloop van tijd makkelijker wordt om over te praten of dat je er vrede mee kunt hebben. Maar ik wacht elke dag tot die vrede komt en het is nog steeds erg pijnlijk."

Onder de naam One Love Manchester organiseerde de zangeres een benefietconcert voor de slachtoffers. Onder anderen Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Coldplay, Katy Perry, Pharrell Williams en Miley Cyrus traden daar op.