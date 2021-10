De Vlaamse regering wil de hele Vlaamse bevolking vanaf twaalf jaar de mogelijkheid geven een boosterprik van het coronavaccin te krijgen. Dat heeft het kabinet van minister-president Jan Jambon vrijdag laten weten. Vlaanderen wil op die manier de bescherming tegen een coronabesmetting verhogen.

Na bewoners van tehuizen, mensen met een verzwakte immuniteit en 65-plussers krijgt ook de rest van de bevolking vanaf twaalf jaar de mogelijkheid een derde prik - of in het geval van het Janssen-vaccin een tweede prik - te krijgen. Zo worden mensen bij wie de vaccins minder goed werken ook beschermd.

Wanneer de brede boostercampagne van start gaat, is nog niet bekend. Daarover wordt mogelijk volgende week een besluit genomen, melden Belgische media. België haalde begin oktober al voldoende vaccins in huis om de gehele bevolking van een eventuele derde prik te voorzien.

Het coronavirus grijpt in België weer om zich heen. Met de winter op komst vrezen de autoriteiten dat nog niet genoeg mensen zijn ingeënt om het virus in bedwang te houden, ook niet in Vlaanderen, waar veel meer mensen zijn geprikt dan in Wallonië en Brussel. Het coronabeleid wordt in België per regio bepaald, waardoor in Wallonië andere regels gelden dan in Vlaanderen.

In Nederland komen vooralsnog alleen bijzonder kwetsbare mensen en de oudste ouderen in aanmerking voor een derde prik. De toediening van een extra prik om de bescherming tegen het virus op te frissen is omstreden, omdat armere delen van de wereld nog nauwelijks zijn begonnen met inenten en erg verlegen zitten om vaccins.