Transavia heeft van de Marokkaanse autoriteiten toestemming gekregen om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. De luchtvaartmaatschappij brengt de eerste gestrande passagiers vrijdagavond al van Marokko naar Nederland. De komende week voert Transavia nog negen terugvluchten uit.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het vliegverbod van Marokko

Volgens Transavia zijn op alle vluchten nog stoelen vrij. Passagiers die al een boeking hadden op een eerder geannuleerde vlucht krijgen voorrang. Zij zijn hierover vrijdag geïnformeerd.

De luchtvaartmaatschappij verwacht wel dat de vraag naar een vlucht groter zal zijn dan het aanbod. Transavia roept mensen die wel terug zouden vliegen met de maatschappij, maar inmiddels een andere manier hebben gevonden om naar Nederland terug te keren, er daarom toe op hun oude boeking te annuleren. Zo komt er plek vrij voor andere passagiers en wordt voorkomen dat er lege plekken blijven in de vliegtuigen.

De eerste vlucht vertrekt vrijdagavond van Marrakesh naar Amsterdam. Ook zaterdag en zondag staat er één vlucht tussen die twee steden gepland. Maandag vliegt Transavia van Casablanca naar Amsterdam, van Nador naar Rotterdam en opnieuw van Marrakesh naar Amsterdam.

De rest van de week staan er nog drie vluchten gepland van Marrakesh naar Amsterdam. Op dinsdag vliegt Transavia ook van Tanger naar Rotterdam.

Vluchtschema van de tien vluchten: 22 oktober: Marrakesh - Amsterdam (vluchtnummer: HV5754)

23 oktober: Marrakesh - Amsterdam (HV5752)

24 oktober: Marrakesh - Amsterdam (HV5760)

25 oktober: Casablanca - Amsterdam (HV5750)

25 oktober: Nador - Rotterdam (HV2591)

25 oktober: Marrakesh - Amsterdam (HV5752)

26 oktober: Marrakesh - Amsterdam (HV5754)

26 oktober: Tanger - Rotterdam (HV5702)

28 oktober: Marrakesh - Amsterdam (HV5752)

29 oktober: Marrakesh - Amsterdam (HV5754)

Vliegverbod uit angst voor corona

Vanaf woensdagnacht gold er een verbod op vliegverkeer tussen Marokko en Nederland, uit angst voor het coronavirus. Het verbod gold ook voor vluchten uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het gevolg daarvan was dat Transavia en andere vliegmaatschappijen vluchten moesten annuleren.

Het is niet precies duidelijk hoeveel Nederlanders in Marokko in de problemen zijn gekomen door het vliegverbod. Transavia meldde woensdag al dat in één week tijd zo'n 3.500 mensen via de vliegmaatschappij naar het land waren gereisd.

Alle normale uitgaande vluchten naar Marokko zijn in ieder geval tot zondag geschrapt. Daarna bekijkt Transavia van dag tot dag of vluchten door kunnen gaan. Het aantal boekingen was door de herfstvakantie relatief groot, waardoor ruim vijfduizend mensen hun vliegreis niet door zagen gaan.

Normaal gesproken voert Transavia in deze periode van het jaar per week gemiddeld 22 vluchten naar Marokko uit vanaf de luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.