Een van de laatste twee noordelijke witte neushoorns ter wereld wordt teruggetrokken uit een fokprogramma in Kenia dat de soort voor uitsterven moet behoeden.

De 32-jarige neushoorn Najin is de moeder van Fatu, die nu als enige donor overblijft in het programma. Het doel van het fokprogramma is het implanteren van kunstmatig ontwikkelde embryo's in een andere, meer voorkomende neushoornsoort in Kenia.

Voor zover bekend zijn er geen mannelijke noordelijke witte neushoorns meer in leven en de twee overgebleven vrouwtjes kunnen geen kalf voldragen.

Vroeger liepen noordelijke witte neushoorns (die eigenlijk grijs zijn) vrij rond in verschillende landen in Oost- en Centraal-Afrika, totdat hun populatie sterk daalde door toedoen van stropers die achter de dieren aan zitten voor hun hoorns.

Race tegen de klok

Een Biorescue-team onder leiding van onderzoekers van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Duitsland is met een race tegen de klok bezig om het meest bedreigde zoogdier ter wereld te redden. Toch is nu besloten om Najin uit het programma terug te trekken als donor van eicellen. Daartoe heeft het team besloten wegens ethische overwegingen in combinatie met de hoge leeftijd van Najin en tekenen van ziekte.

De wetenschappers hopen embryo's die gecreëerd zijn met eicellen van vrouwtjes en bevroren sperma van overleden mannetjes te implanteren in draagmoeders. Het team hoopt binnen drie jaar zijn eerste noordelijke witte neushoornkalf te kunnen baren en in de komende twee decennia voor een grotere populatie te zorgen.