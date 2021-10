Bij een schietpartij in Tulum Pueblo in Mexico zijn twee toeristen om het leven gekomen en raakten er drie gewond, onder wie een Nederlandse vrouw. De politie vermoedt dat de schietpartij plaatsvond tussen leden van kleine rivaliserende drugsbendes in de badplaats.

De burgemeester van Tulum Pueblo, dat zo'n 120 kilometer ten zuiden van Cancun aan de Caribische Zee ligt, zei dat niets erop wijst dat de slachtoffers iets te maken hadden met de schutters.

Het incident vond woensdagavond plaats in een café-restaurant, waar de vijf slachtoffers aan het eten waren. Een Duitse en een Indiase vrouw kwamen om het leven. Een van de slachtoffers overleed vrijwel meteen, de ander even later in het ziekenhuis.

De Nederlandse vrouw en twee Duitse vrouwen zijn gewond in het ziekenhuis opgenomen.

Een van de daders raakte ook gewond en is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden, meldden plaatselijke media.