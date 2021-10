De Verenigde Staten zullen Taiwan verdedigen als dat land wordt aangevallen door China. De Amerikaanse president Joe Biden zei tijdens een vraaggesprek met CNN dat hij zich daartoe "verplicht" voelt. Hoewel de uitspraak in eerste instantie een verandering van het Amerikaanse beleid leek te suggereren, heeft het Witte Huis inmiddels toegevoegd dat daar geen sprake van is.

De uitspraak leek een verschuiving in het Amerikaanse beleid aan te tonen, omdat de VS Taiwan in het verleden wel hielp bij het opbouwen van de verdediging, maar nooit expliciet beloofde het door China geclaimde eiland te hulp te schieten.

Hoewel Washington wettelijk verplicht is Taiwan de middelen te geven om zichzelf te verdedigen, is nooit helemaal duidelijk geweest of de VS in het geval van een Chinese aanval militair zou ingrijpen om Taiwan te beschermen.

Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Biden geen wijziging van het Amerikaanse beleid aankondigde. "De Amerikaanse defensierelatie met Taiwan staat in het teken van de Taiwan Relations Act. We zullen de zelfverdediging van Taiwan blijven steunen en we zullen ons blijven verzetten tegen elke eenzijdige wijziging van de status quo."

De woordvoerder weigerde verder commentaar te geven toen hem werd gevraagd of Biden zich had vergist.

Militaire spanningen afgelopen maand flink opgelopen

Taiwan wordt door het communistische regime in Peking als afvallige provincie beschouwd. De spanningen tussen de twee landen zijn in de afgelopen maand flink opgelopen, onder meer doordat Chinese militaire vliegtuigen dagen achtereen door het luchtruim bij Taiwan vlogen.

Volgens de Taiwanese minister van Defensie Chiu Kuo-cheng hebben de militaire spanningen het ergste niveau in ruim veertig jaar bereikt.

China wil dat VS 'geen verkeerde signalen' afgeeft

China dringt er bij de Verenigde Staten op aan "geen verkeerde signalen af te geven aan de strijdkrachten die voor de onafhankelijkheid van Taiwan vechten", zei woordvoerder Wang Wenbin in Peking.

Het presidentiële kantoor van Taiwan zei dat zijn positie hetzelfde blijft; namelijk dat het niet zal toegeven aan druk of overhaaste beslissingen wanneer het steun krijgt.