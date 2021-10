Door een explosie en brand in een buskruitfabriek in het Russische dorp Lesnoye zijn vrijdag zestien mensen omgekomen, melden Russische media. De ontploffing zou zijn ontstaan doordat personeel de veiligheidsmaatregelen niet zou hebben nageleefd.

Een onbekend aantal personen is gewond geraakt of vermist. Eerdere berichten spraken van zestien gewonden bij het incident in de regio Ryazan in het westen van Rusland.

Het Russische ministerie van Noodsituaties zegt dat er geen gevaar is voor omwonenden. Ook omliggende fabrieken zouden geen gevaar lopen.

De Russische hulpdiensten werden rond 8.20 uur (lokale tijd) opgeroepen assistentie te verlenen bij het incident. Op beelden is te zien hoe brandweerlieden hulp bieden bij een beschadigd bakstenen gebouw.