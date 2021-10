Op de laatste coronakaart van het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM, kleuren een aantal landen steeds roder. Met name in Oost-Europa lopen de coronabesmettingen op. In Letland en de Russische hoofdstad Moskou zijn al nieuwe lockdowns aangekondigd.

De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood, waarbij groen voor een laag risico staat en donkerrood voor een erg hoog risico. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen.

Op de kaart is te zien dan Estland, Letland, Litouwen, Slovenië en Roemenië donkerrood gekleurd zijn. Ook delen van Slowakije, Bulgarije, Kroatië en Griekenland zijn donkerrood en hebben daarmee het hoogste niveau op de kaart bereikt.

In de landen met een donkerrode kleur is een wisselende vaccinatiegraad. Zo heeft tussen de 60 en de 70 procent van de Letten, Esten en Slovenen minstens één prik gekregen. In Slowakije en Kroatië ligt dat percentage tussen de 50 en de 60.

Griekenland en Litouwen hebben vergeleken met de andere landen een hogere vaccinatiegraad: daar liggen de percentages boven de 70. Met name in Roemenië (37,6 procent) en Bulgarije (25,3 procent) is de vaccinatiegraad nog laag.

Toename hangt samen met dalende temperaturen en versoepelingen

Volgens Mike Ryan, crisisdirecteur van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hangt de toename van het aantal coronabesmettingen mogelijk samen met de dalende temperaturen in veel Europese landen. Tijdens de winterperiode zoeken veel mensen elkaar binnen op.

Dat valt samen met het opheffen van de beperkingen in veel landen. Ryan vraagt zich dan ook af of we dezelfde ervaring zullen hebben als vorig jaar, toen de gezondheidszorg opnieuw onder druk kwam te staan.

Het ECDC publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het aandeel positieve tests in de twee vorige kalenderweken.